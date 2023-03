Ein illegales Autorennen sollen sich zwei Autofahrer am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr in Weingarten geliefert haben. Dabei gefährdeten sie wohl auch einen Fußgänger. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Rennen sollen sich zwei Autofahrer am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr in der Waldseer Straße in Weingarten geliefert haben. Ein Zeuge berichtete der Polizei, dass die beiden Fahrer jeweils mit einem BMW unterwegs waren. Sie seien teilweise in Schlangenlinien gefahren und hätten ihre Autos stark beschleunigt. Dabei hätten sie auch einen Fußgänger gefährdet.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei Weingarten geht dem Hinweis nach und ermittelt nun. Zeugen, die das vermeintliche Rennen beobachtet haben oder durch die Fahrzeuge gar gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0751/8036666 melden.