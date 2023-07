Am Samstagabend hat die Polizei in Babenhausen eine 42-jährige Frau der illegalen Prostitution überführt.

Zuvor war der Polizei gemeldet worden, dass eine Frau in einem Hotel in Babenhausen der illegalen Prostitution nachgehe. Vor Ort stellten die Beamten eine 42-jährige Frau fest, die gerade Besuch von einem Freier bekam. Die Frau musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 195€ hinterlegen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der Ausübung illegaler Prostitution.