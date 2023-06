Am Samstagabend hat die Polizei in Stetten eine Frau der illegalen Prostitution überführt. Weil die Frau laut Polizeiangaben schon mehrfach "wegen solcher Delikte in Erscheinung getreten war", erwartet sie nun eine Strafanzeige.

Zunächst hatte die Polizeiinspektion Mindelheim die Mitteilung über eine vermeintliche Prostituierte in einem Hotel im Gewerbegebiet von Stetten erreicht. Die Streifenbesatzung konnte vor Ort tatsächlich eine Prostituierte in einem Hotelzimmer feststellen.

Sicherheitsleistung

Die Frau hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste die Frau eine Sicherheitsleistung zahlen und konnte im Anschluss entlassen werden.