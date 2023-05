In einer Unterkunft in Irsing hat die Polizei eine 53-jährige Frau erwischt. Sie wurde unter anderem wegen illegaler Prostitution angezeigt.

Am Montagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Bad Wörishofen mitgeteilt, dass in einer Unterkunft in Irsingen eine Dame vermutlich der Ausübung der Prostitution nachgehen würde. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten in der Pension eine 53-jährige Frau fest. Nach Rücksprache ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an. Da die Dame nicht im Besitz eines gültigen Passes und eines Aufenthaltstitels war, erwartet sie nun eine Anzeige nach dem Aufenthaltsgesetz und wegen illegaler Prostitution.