Am Flughafen Memmingen hat die Polizei bei der Kontrolle einer Frau aus Bosnien Unstimmigkeiten festgestellt. Offenbar hatte die 28-jährige immer zwischen zwei Pässen gewechselt. Dadurch überschritt sie das Aufenthaltsrecht.

Die Frau hatte den Beamten zunächst ihren bosnischen Reisepass vorgezeigt. Auf Nachfrage gab sie dann zu, einen weiteren serbischen Pass zu besitzen. Bei der Überprüfung beider Pässe stellte sich heraus, dass die Frau zwischen den beiden Pässen für die Ein- und Ausreise gewechselt hatte. Damit konnte sie ihren erlaubten Aufenthalt um 52 Tage überschreiten.

Einreise verweigert

Die Beamten verweigerten der 28-Jährigen die Einreise und wiesen sie zurück. Die Frau trat noch am selben Tag den Rückflug nach Bosnien an. Die Polizisten zeigten sie wegen unerlaubter Einreise nach Deutschland an.