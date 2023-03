Am Dienstagabend erwischten Beamte der Grenzpolizei Pfronten einen in Deutschland illegal lebenden Mann aus Belarus. Der Asylant war unter fünf Identitäten bekannt und wurde per Haftbefehl gesucht.

Die Grenzpolizisten hatten den 31-jährigen Mann gegen 21:20 Uhr in einem Eurocity am Bahnhof Memmingen kontrolliert. Der Mann hatte weder Ausweisdokumente dabei, noch Geld um den Haftbefehl abzuwenden. Daher landete er in einer Justizvollzugsanstalt.

Asylantrag gestellt

Während der Sachbehandlung stellte er einen Asylantrag für Deutschland. Dieser hat jedoch laut Polizei nur eine Aussicht auf Erfolg, wenn er nicht schon in einem anderen Land vorstellig wurde. Die Überprüfung läuft noch.