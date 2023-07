Drei junge Menschen aus der Ukraine sind am Donnerstagabend am Achensee in Bergnot geraten. Die Rettung kam mit einem Hubschrauber.

Drei ukrainische Jugendliche sind am Donnerstag in der Gemeinde Maurach am Achensee in Tirol - zwischen Karwendelgebirge und Brandenberger Alpen - in Bergnot geraten. Laut der Landespolizei Tirol waren die zwei jungen Männer im Alter von 18 Jahren und eine 16-jährige Jugendliche auf einer Bergtour im Bereich Planberg unterwegs.

Leuchtzeichen und Notruf: Jugendliche am Planberg (Zwölferkopf) in Bergnot

Da sich die Drei in unwegsamen Gelände verstiegen hatten, setzten sie gegen 21:30 zunächst Leutzeichen ab. Einige Zeit später konnten die jungen Bergsteiger dann auch telefonisch einen Notruf absetzen. Ein Notarzthubschrauber aus Reutte machte sich daraufhin auf den Weg zum Planberg am Fuße des Zwölferkopfes. Durch die Besatzung des Hubschraubers konnten alle drei Bergsteiger gerettet werden. Nach Angaben der Polizei blieben die ukrainischen Jugendlichen unverletzt.

Beliebtes Wandergebiet am Zwölferkopf.

Am Planberg am Achensee ist im Winter ein Skilift in Betrieb. Die Planberg- und Wiesenlifte liegen neben der Talstation der Karwendelbahn am Fuß des Zwölferkopfs (1.491 Meter). Dort befinden sich eine ganze Reihe beliebter Wanderwege mit einem schönen Ausblick auf den Achensee, dem größten See im österreichischen Bundesland Tirol.

Achensee: Beliebt bei Wassersportlern und Urlaubern

Der Achensee ist etwa 8,4 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 1.000 Meter breit. Der Achensee ist ein typischer Bergsee mit sehr guter Wasserqualität und liegt in einen Naturschutzgebiet. An der tiefsten Stelle ist er 133 Meter tief. Die Wassertemperatur übersteigt auch an hochsommerlichen Tagen selten die 20 Grad. Der Achensee ist auch bei Seglern und Surfern sehr beliebt und wird teilweise auch als Tiroler Meer bezeichnet. In der Vergangenheit wurden hier nationale und internationale Segelwettbewerbe ausgetragen.

Im März 2011 geriet der Achensee durch den Absturz eines österreichischen Polizeihubschraubers in die Schlagzeilen. Bei dem Unglück starben vier Polizeibeamte - einer davon aus der Schweiz.