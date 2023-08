In Immenstadt und Kaufbeuren sind zwei Menschen durch Hundebisse verletzt worden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Hundeattacke am Alpsee bei Immenstadt

Bereits am Montag ist es im Immenstädter Ortsteil Bühl am Alpsee zu einer Hundeattacke gekommen. Auf Höhe des Eiscafes an der Seepromenade hatte ein noch unbekannter Hund gegen 23:30 Uhr einen Spaziergänger attackiert.

Hund möglicherweise ein Akita

Das Tier biss den 27-jährigen Mann in den Oberschenkel. Das Opfer erlitt mehrere Blutergüsse. Bei dem Tier handelt es sich möglicherweise um einen schwarz-weißen Akita. Der 27-Jährige beschrieb das Tier als "fluffigen Husky".

Hundebiss in Immenstadt: Polizei sucht Zeugen

Der Besitzer des Tieres hatte sich nach dem Angriff entfernt. Zeugen, bzw. der Hundehalter sollen sich bitte bei der Polizei Immenstadt melden. Die Telefonnummer lautet 08323/96100.

Kaufbeuren: Frau von Hund verletzt

Am Dienstag ereignete sich dann eine weitere Hundeattacke im Allgäu. Gegen 15:30 Uhr war eine 57-jährige Frau mit ihren zwei Hunden in der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren unterwegs. Plötzlich wurde die Hunde der Frau von einem weiteren und nicht angeleinten Hund angegriffen. Als sich die 57-Jährige zwischen den angreifenden Hund und ihre Tiere stellte, wurde sie in den Unterarm gebissen.

Hundeangriff in Kaufbeuren: Blutende Wunde

Laut der Polizei verbiss sich das Tier in seinem Opfer und konnte erst von dessen Halterin von seinem Opfer getrennt werden. Die 57-Jährige erlitt dabei eine stark blutende Wunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Auch ein Hund der 57-jährigen wurde bei dem Angriff verletzt und wurde in eine Tierklinik gebracht.

Gegen die 33-jährige Besitzerin des angreifenden Hundes hat die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletztung eingeleitet.