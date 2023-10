In München ist am Mittwoch ein Polizeipferd von einem Hund angegriffen worden. Das Tier der Reiterstaffel wurde verletzt.

Am Mittwochvormittag hat ein Hund eine berittene Streife der Polizei in München attackiert. Laut einer Pressemitteilung ereignete sich der Angriff gegen 10 Uhr im Englischen Garten.

Polizei entfernt sich: Hund beißt Polizeipferd trotzdem in Vorderbein

Der nicht angeleinte Hund habe sich plötzlich den beiden Polizeibeamten genähert. Die beiden Polizeibeamten entfernten sich vorsichtshalber, wurden von dem Hund allerdings verfolgt und schließlich angegriffen. Als der Hund in das Vorderbein eines der Polizeipferde biss, mussten die Beamten davon galoppieren und konnten das Tier so abschütteln.

Münchner Polizeipferd nach Hundeattacke in Tierklinik

Das betroffene Pferd musste noch vor Ort von einem Tierarzt behandelt werden und befindet sich jetzt in einer Tierklinik. Die beiden Beamten der Reiterstaffel blieben unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Hund bei dem Zwischenfall ebenfalls verletzt.

Ermittlungen gegen Hundebesitzerin

Gegen die 25-jährige Hundebesitzerin hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Es werde nun geprüft, ob rechtliche Verstöße im Bezug auf die Haltung des Tieres vorliegen, so die Münchner Polizei weiter.

Berittene Streifen der bayerischen Polizei in München, Nürnberg und Rosenheim

In Bayern gibt es zwei Reiterstaffeln der Polizei. An das Polizeipräsidium München ist eine Reiterstaffel mit 42 Tieren angesiedelt. Fünf der Tiere werden beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim eingesetzt. Haupteinsatzgebiete der Reiterstaffel sind unter anderem der Englische Garten sowie Großevents, z.B. Bundesligaspiele. Im Januar 2019 wurde eine weitere Reitergruppe am Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg eingerichtet.

