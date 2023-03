Hat ein Unbekannter Giftköder in Argenbühl (Landkreis Ravensburg) ausgelegt? Dieser Frage geht derzeit die Polizei nach. Denn ein Hund fraß vergangene Woche dort während eines Spaziergangs Rattengift. Die Polizei Isny ruft deshalb Hundebesitzer zur Vorsicht auf.

Während eines Spaziergangs in Christazhofen fraß der Jack Russell Terrier am 7. oder 8. März Rattengift. Anschließend musste sich das Tier übergeben. Eine Blutuntersuchung beim Tierarzt bestätigte in den Tagen danach den schlimmen Verdacht, dass der Hund vergiftet worden war.

Hat ein Unbekannter das Gift ausgelegt?

Der Polizeiposten Isny ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Es besteht der Verdacht, dass ein Unbekannter das Gift bewusst ausgelegt hat. Deshalb ruft die Polizei Hundehalter zur Vorsicht auf. Bei Spaziergängen sollten sie ihre Tiere im Auge behalten und genau darauf achten, was sie fressen.

Polizei bittet um Hinweise

Wenn jemand Hinweise geben kann, wer das Gift ausgelegt hat, soll er sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07562/976550 melden.