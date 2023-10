Am Sonntag hat ein Hund in Lindau ein fünfjähriges Mädchen angesprungen und es in den Rücken gebissen. Das Kind musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Eine 54-jährige Frau ging am Sonntagnachmittag mit dem Hund einer Bekannten in Lindau spazieren. Den Hund führte sie an der Leine. Als die Frau an einem Mann und seiner fünfjährigen Tochter, die auf einem Tretroller unterwegs war, vorbeikam, sprang der Hund das Kind plötzlich von hinten an und biss es in den Rücken, berichtet die Polizei. Das kleine Mädchen erlitt eine stark blutende Wunde, die im Krankenhaus versorgt werden musste.