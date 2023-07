In der Umgebung von Pfaffenhausen haben Tierhalter die Polizei über verdächtige Futterstücke informiert, die an beliebten Gassi-Strecken ausgelegt wurden. Ein Hund schwebte in Lebensgefahr, nachdem er etwas davon gefressen hatte.

Der Polizei zufolge hatte der junge Hund im Bereich der Badeweiher etwas von dem Futter erwischt. Wenig später hatte sich sein Gesundheitszustand verschlechtert. Der Tierarzt konnte ihm "nur um Haaresbreite" das Leben retten. Der Tierarzt geht gegenüber der Polizei von einer Vergiftung aus. Der Hund ist glücklicherweise wieder auf dem Weg der Besserung.

Wo wurden die Hundeköder entdeckt?

In den letzten zwei Wochen gingen bei der Polizei bereits drei Meldungen über verdächtige Beobachtungen ein. Besonders an den beliebten Gassi-Strecken Bronnerlehe, Pfaffenhausener Moos - Badeweiher und nördlich von Lohhof entdeckten Hundehalter Futter, das dort drapiert wurde. In zwei Fällen konnten die Hundebesitzer schlimmeres Verhindern, indem sie ihre Vierbeiner davon abhielten das Futter zu fressen. Anschließend wurden die Hundeköder entsorgt.

Polizei Mindelheim bittet um Aufmerksamkeit

Weil die Polizei Mindelheim Hundehalter auf mögliche Hundeköder sensibilisieren will, bittet sie um Mitteilung, falls wieder verdächtiges Futter auftauchen sollte.