Wegen Jagdwilderei ermittelt die Polizei in Buchloe. Ein Hund hat am Sonntag ein Rehkitz gerissen. Das wurde so schwer verletzt, dass es starb.

Der zuständige Jagdpächter teilte der Polizeiinspektion Buchloe am Sonntag mit, dass ein verletztes Rehkitz auf dem zugefrorenen Thaddäus-Weiher am Spatzenweg in Buchloe liegt, berichtet die Polizei. Die Wasserwacht Buchloe versuchte daraufhin, dass Wildtier zu retten. Doch sie kam zu spät. Kurz bevor die Retter das Rehkitz erreichten, starb es.

Polizei Buchloe sucht nach Zeugen

Aufgrund des Spurenbildes geht die Polizei davon aus, dass ein Hund das Reh gerissen hat. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Jagdwilderei und sucht nach Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich bei der Buchloer Polizei unter der Telefonnummer 08241/96900 melden.