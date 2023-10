In Füssen hat ein Hund eine Spaziergängerin gebissen und verletzt. Das Tier hatte sich losgerissen und die 72-Jährige angefallen.

Der Polizeimeldung zufolge war der Hund beim Kiosk am Weißensee angeleint, als er sich plötzlich losriss. Anschließend biss er eine 72-jährige Spaziergängerin in den Oberschenkel. Die Frau stürzte dabei und brach sich den Unterarm. Sie kam zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik. Die 47-jährige Hundehalterin zeigen die Beamten nun wegen fahrlässiger Körperverletzung an.