Bei Bad Wörishofen hat ein noch unbekannter Hund ein Reh gejagt und getötet. Die Polizei sucht jetzt den Hundehalter.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Jäger das gerissene Reh am Donnerstagnachmittag im Bereich des Kraftwerks bei Stockheim gefunden. Das Tier habe eindeutige Bissspuren aufgewiesen. Verantwortlich für den Tod des Wildtieres sei ein Hund.

Anzeige wegen Jagdwilderei möglich

Hinweise auf den Hund, bzw. Hundehalter bitte an die Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnumer Tel. 08247/96800. Die Polizei weist darauf hin, dass Hundehaltern in solchen Fällen eine Anzeige wegen Jagdwilderei drohe.