Nachdem in Oberstdorf ein Hund Rattengift gefressen hatte, ist nun auch in Isny ein Vierbeiner in Kontakt mit dem Gift gekommen. Die Halterin fand sogar Päckchen mit Rattengift auf ihrem eigenen Grundstück.

Der Fall ereignete sich am letzten Mittwoch. Die Halterin war beim Gassigehen im Bereich der Urseen an ihrem Hund eine Verfärbung des Zahnfleischs aufgefallen. Nach ihrer Entdeckung suchte sie sofort eine Tierärztin auf. Ihr Vierbeiner hatte das Gift glücklicherweise noch nicht geschluckt, für ihn bestand also keine Gefahr.

Giftköder absichtlich ausgelegt

Später entdeckte die Hundehalterin auf ihrem eigenen Grundstück Päckchen mit Rattengift. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass die Giftpäckchen absichtlich abgelegt wurden. Ob der Hund das Gift bei den Urseen oder auf dem Grundstück gefressen hat, ist derzeit unklar. Daher bittet die Polizei Hundehalter besonders aufmerksam zu sein.

Das rät die Polizei

Die Polizei rät, den Hund sicherheitshalber an der Leine zu führen. Außerdem sollte sofort ein Tierarzt aufgesucht werden, sollte der Verdacht bestehen, dass ein Hund vergiftet worden sein könnte. In diesem Fall sollte der verdächtige Gegenstand gesichert und die Polizei verständigt werden. Wer zu dem aktuellen Fall in Isny Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07562/97655-0 melden.