Ein Hund hat am Donnerstagnachmittag einen Postboten in Germaringen gebissen. Dafür muss sich der Hundehalter nun verantworten

Ein Postbote wollte am Donnerstagnachmittag im Weiler Schwäbishofen in der Gemeinde Germaringen (Landkreis Ostallgäu) seiner Arbeit nachgehen, als ihn ein Hund angriff. Das berichtet die Polizei. Der Vierbeiner biss den 57-Jährigen auf dem Gelände eines Hofs in beide Arme. Der Hund war nicht angeleint.

Postbote wird bei Hundeangriff in Germaringen leicht verletzt

Der 57-jährige Postzusteller wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Buchloe leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Hundehalter wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.