Ein Hund hat am Freitagabend einen Mann in Weißensberg verletzt. Als das Tier auf den Hund des Mannes losging, wollte er ihn wegziehen.

Ein 58-jähriger Mann ging am Freitagabend gegen 17:30 Uhr mit seinem Hund am Schwatzener Weiher in Weißensberg (Landkreis Lindau) spazieren, als ihm eine unbekannte Person mit einem Hund entgegenkam.

Fremder Hund geht in Weißensberg plötzlich auf Hund von 58-Jährigen los

Der Hund des Unbekannten ging nach Angaben der Polizei auf den Hund des 58-Jährigen los. Der Mann wollte seinem Hund helfen und versuchte, das fremde Tier wegzuziehen.

Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen

Doch dabei biss ihm der fremde Hund in den Arm. Die Polizei leitete gegen den unbekannten Halter des Hundes ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 in Verbindung setzen.