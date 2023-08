Ein Hund hat einen 22-jährigen Mann am Donnerstag in Rieden am Forggensee (Ostallgäu) gebissen. Der Mann arbeitete auf dem Grundstück des Hundehalters.

Der Mann war nach Angaben der Polizei auf dem Anwesen des Hundehalters mit Gerüstarbeiten beschäftigt, als der Hund plötzlich den 22-Jährigen angriff und in den Fuß biss. Der Hundehalter eilte dem Mann zur Hilfe. Er zog das Tier von dem 22-Jährigen weg, sodass der Hund von dem Mann abließ.

Nach dem Biss klagte der Mann über starke Schmerzen. Der Rettungsdienst musste ihn medizinisch behandeln.