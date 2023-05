In Beckstetten bei Jengen hat ein Hundehalter in der Nacht auf Dienstag sein Haustier ausgesetzt. Der Unbekannte sperrte den Husky-Schäferhund-Mischling in ein unverschlossenes Katzenhaus.

Der große Hund randalierte in dem Katzenhaus und beschädigte es. Der unbekannte Hundehalter hatte der Polizei zufolge Hundespielzeug, Leckerlis und 50 Euro dagelassen. Der Schaden am Katzenhaus kann damit aber nicht beglichen werden, daher bittet die Polizei den Abgeber, sich mit dem Tierheim wegen der Schadensregulierung in Verbindung zu setzen.

Großes Problem für Tierheim

Die Polizei weist darauf hin, dass für das Tierheim jede unnötige finanzielle Belastung, wie der Schaden am Katzenhaus, ein großes Problem darstellt. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas beobachtet hat, oder Hinweise zum Hundehalter geben kann, soll sich bei der Polizei Buchloe unter der Telefonnummer 08241/9690-0 melden.