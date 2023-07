Am Sonntagnachmittag ist gegen 15 Uhr ein Hubschrauber vor der Bregenzer Achmündung in den Bodensee gestürzt. Wie Zeugen berichteten sei der Traghubschrauber (Gyrocopter) im langsamen Sinkflug auf dem Bodensee aufgeschlagen.

Es war gegen 15 Uhr am Sonntag, als die Landesleitzentrale der Polizei in Bregenz über einen Hubschrauberabsturz vor der Bregenzer Achmündung in den Bodensee informiert wurde. Sofort wurde Alarm ausgelöst, die Wasserpolizei, Feuerwehr und die Wasserrettung fuhren zum Unglücksort.

Die Befragungen von Zeugen ergaben, dass der Tragschrauber offensichtlich im langsamen Sinkflug auf dem Bodensee aufgeschlagen war. Die beiden Insassen wurden von Privatbooten geborgen. Sie blieben unverletzt.

Das Fluggerät war nach Angaben der Polizei in Vorarlberg vom Flughafen Friedrichshafen aus gestartet. Der Tragschrauber liegt jetzt in einer Tiefe von rund 35 Metern im Bodesee und soll laut Polizei so bald wie möglich geborgen werden.

Hubschrauber stürzt in den Bodensee

Die Rettungsaktion wurde um 15.30 Uhr beendet. Die Ursache des Absturzes ist noch nicht bekannt. Die notwendigen flugtechnischen Untersuchungen werden nach der Bergung des Luftfahrzeuges durch die Luftfahrt-Experten vorgenommen werden.