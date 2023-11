Ein Auto steht an einer Ampel. Als diese grün wird, fährt der Fahrer nicht los. Die Umstehenden hupen, einer steigt aus - plötzlich gibt der Mann im Auto Gas.

In Memmingen ist es am Mittwochabend in der Donaustraße zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Mann mit seinem Auto gegen ein Verkehrsschild. Auslöser war wohl ein medizinischer Notfall.

Unfall in Memmingen: Mann fährt nach Krampfanfall gegen Verkehrsschild

Der Unfallverursacher stand nach Polizeiangaben auf der rechten Fahrspur an einer Kreuzung. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr er jedoch nicht los. Die umstehenden Fahrzeuge hupten, ein weiterer Fahrer stieg aus und ging auf das Auto des Mannes zu. Dabei bemerkte er, dass der Fahrer krampfte.

Anstatt, dass er einfach stehenblieb, fuhr der Krampfende aber plötzlich los. Er fuhr über die Kreuzung, prallte mit dem Auto gegen ein Verkehrsschild, erst daraufhin kam der Wagen zum Stehen.

Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Weitere Verletzte gab es nicht.