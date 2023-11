Ein skurriles Erlebnis hatte am Donnerstag eine Reinigungskraft in einem Münchner Hotel. Ein Gast präsentierte sich ihr nackt im Hotelflur und fragte nach Sex.

Der 35-jährige Mann aus Italien bekam am Donnerstagmorgen offenbar Lust auf Sex. Gegen 9:00 Uhr betrat er nur mit einem Handtuch um den Hüften den Flur seines Hotels in der Ludwigvorstadt, präsentierte sich nackt einer 42-jährigen Reinigungskraft und fragte, ob sie mit ihm schlafen wolle.

Hotelpersonal ruft die Polizei

Die Anmache kam offenbar nicht so gut bei der Frau an, denn der Italiener kehrte anschließend allein in sein Hotelzimmer zurück. Doch schon bald bekam er Besuch - und zwar von der Polizei.

Das Hotelpersonal hatte nämlich die Beamten verständigt und die nahmen den 35-Jährigen vorläufig fest. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt, anschließend entließen ihn die Beamten wieder. Das Kommissariat 15, das für Sexualdelikte zuständig ist, übernahm die weiteren Ermittlungen.