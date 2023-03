Dramatischer Unfall im Skigebiet Gargellen in Vorarlberg: Ein achtjähriger Junge rutscht beim Versuch den Bügel des Sessellifts zu schließen vom Sitz und hängt nur noch mit einer Hand am Lift - bis er sich nicht mehr halten kann.

Es war gegen 10:50 Uhr am Montagvormittag, als zwei Buben im Alter von 7 und 8 Jahren und ein 14-jähriges Mädchen, die alle einen Skikurs besuchten, im Skiigebiet Gargellen mit dem 4er-Sessellift "Gargellnerköpfe" fahren wollten. Wie die Polizei berichtet, hatten die drei Skianfänger laut eigenen Angaben bereits beim Einstieg Probleme, da sich die Skier der beiden Buben verhedderten.

Junge rutscht vom Sitz und hängt frei in der Luft

Als der Sessel dann aus der Talstation fuhr, konnten die Kinder den Schutzbügel nicht schließen. Beim Versuch diesen zu schließen, passierte es: Der achtjährige Bub ruschte vom Sessel ab. Er konnte sich nur noch mit der linken Hand am Fußraster des Schutzbügels festhalten und baumelte ansonsten frei in der Luft. Das 14-jährige Mädchen reagierte geistesgegenwärtig und hielt den Jungen noch so gut sie konnte am rechten Arm fest.

Aus acht Metern gestürzt und schwer verletzt

Bis zur dritten Liftstütze fuhren die Kinder so mit dem Sessellift. Dann verließen den Jungen jedoch die Kräfte und auch das Mädchen konnte ihn nicht mehr festhalten. Der Bub stürzte aus einer Höhe von etwa acht Metern hinunter in den Schnee. Der Sturz fügte dem Achtjährigen schwere Verletzungen zu. Er wurde noch am Unfallort erstversorgt. Dann brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch.

Gargellen ist ein kleiner Luftkurort in Vorarlberg in 1432 Metern Höhe und gehört politisch zur Gemeinde St. Gallenkirch. Das Skigebiet Gargellen ist vom südlichen Ortsrand aus über die Schafbergbahn erreichbar. Der höchste Punkt des Skigebietes liegt auf 2.300 Metern. Es verfügt über insgesamt acht Liftanlagen und einen Funpark oberhalb der Bergstation. Die Wintersportsaison im Skigebiet Gargellen in Vorarlberg verläuft je nach Witterungsbedingungen von Dezember bis Mitte April.