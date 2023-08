Gleich zweimal hintereinander hat ein 25-jähriger Audifahrer am Mittwochabend in Pfullendorf bei Verkehrsunfällen einen hohen Sachschaden verursacht. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Der junge Mann geriet mit seinem Auto in der Stockacher Straße aus noch ungeklärten Gründen zunächst nach rechts auf das Bankett und überfuhr dort auf rund 200 Metern mehrere Verkehrszeichen. Die Polizei geht davon aus, dass dabei ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstanden ist.

Vorfahrt missachtet

Zurück auf der Fahrbahn wollte der 25-Jährige dann in die Bodenseestraße einbiegen, wobei er der Polizei zufolge die Vorfahrt einer 65-jährigen Autofahrerin missachtete. Bei der Kollision der beiden Autos im Einmündungsbereich verletzte sich die Fahrerin leicht.

Autofahrerin kommt ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Unfallwagen, um die sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro.

War Unfallverursacher in psychischem Ausnahmezustand?

Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde auch die örtliche Feuerwehr an die Unfallstelle beordert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und überprüft jetzt, ob sich der Verursacher möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte oder andere medizinische Hintergründe vorliegen.