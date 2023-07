Der starke Regen am Dienstagabend führte auf der A 7 zu drei Verkehrsunfällen. Dabei entstand ein hoher Schaden und ein Mensch wurde schwer verletzt.

Bei allen drei Unfällen war laut Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache. Zunächst war ein 36-jähriger Autofahrer zwischen Illertissen und Altenstadt auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen die Mittelschutzplanke gekracht. Glücklicherweise konnte er unverletzt mit seinem noch fahrbereiten Fahrzeug nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Fahrerin kracht gegen Mittelschutzplanke - Auto nicht mehr fahrbereit

Anschließend verlor gegen 20.10 Uhr eine 22-jährige Frau auf Höhe Woringen, in Richtung Süden fahrend, die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte ebenfalls mit der Mittelschutzplanke. Sie blieb zwar unverletzt, ihr Fahrzeug war aber nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Autofahrer überschlägt sich nach Kollision

Schließlich kam es zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Dettingen an der Iller in Fahrtrichtung Füssen zu einem weiteren Aquaplaningunfall. Hier war es ein 64-jähriger Mann, der nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er krachte gegen die Schutzplanke und überschlug sich anschließend mehrmals. Er kam dann an einem Wildschutzzaun zum Stehen.

Schwere Verletzungen und 33.000 Euro Schaden

Der Rettungsdienst brachte den 64-Jährigen mit schweren Verletzungen ins Klinikum Memmingen. Sein total beschädigtes Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Insgesamt entstand bei diesem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 33.000 Euro. Die Feuerwehr Altenstadt kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle. Die drei Fahrer müssen jetzt mit einer Bußgeldanzeige rechnen.