In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Einbrecher in Ronsberg einen hohen Schaden verursacht. Laut Angaben der Hauseigentümer klauten die Diebe Wertsachen im Wert von etwa 3.000 Euro. Der Sachschaden am Haus beläuft sich nach erster Einschätzung auf 8.000 bis 10.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus, indem sie mehrere Kellerfenster aufhebelten und eine Terrassentür aufbohrten. Die Täter bewegten sich dafür in den Kellerräumen sowie im Erdgeschoss. Nach Verlassen des Hauses flüchteten die Unbekannte in unbekannte Richtung. Die Diebe stahlen die Eheringe der Hausbesitzer sowie Modeschmuck samt Schmuckkästchen.

Zeugenaufruf

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kaufbeuren und dem Kriminaldauerdienst Memmingen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Rufnummer 08341/9330 zu melden.