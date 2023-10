In Marktoberdorf musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag zu einem Zimmerbrand ausrücken. Offenbar hatte sich ein Lappen von selbst entzündet und den Parkettboden in Brand gesetzt.

Der Brand ereignete sich in einem Einfamilienhaus in der Schoßbergstraße. Die Polizei vermutet, das ein zusammengeknüllter Lappen, mit dem am Vortag ein Parkettbodens eingeölt wurde, sich selbst entzündet hatte. Dadurch fing der darunter liegenden Holzboden Feuer.

Familie bekämpft Flammen

Der Polizei zufolge hatte die Familie bis zum Eintreffen der Feuerwehr versucht, den Brand selbst unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehren Bertoldshofen und Altdorf waren mit etwa 25 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst brachte die Familie vorsichtshalber ins Krankenhaus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Durch den Zimmerbrand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.