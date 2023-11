In Oberstdorf ist am Donnerstagvormittag in der Küche eines Hauses ein Feuer ausgebrochen. In dem Haus waren auch Gäste in Ferienwohnungen untergebracht.

In der privaten Küche fing die am Vormittag die Dunstabzugshaube wegen eines technischen Defekts Feuer. Dadurch kam es der Polizeimeldung zufolge zu einer starken Verrauchung in der Küche, sowie in der Wohnung.

Feriengäste und Baby in Sicherheit

Die sechs Feriengäste und ein Baby, die in den Ferienwohnungen untergebracht waren, konnten glücklicherweise den Gefahrenbereich rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Auch der Hausbesitzer konnte sich in Sicherheit bringen. Im Einsatz waren drei Rettungswägen, sowie die Feuerwehr Oberstdorf mit 35 Einsatzkräften. Der Brand konnte gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.