Am Montagvormittag musste die Feuerwehr einen Kellerbrand in einem Hotel in Bad Wörishofen löschen. Offenbar war in einer Sauna ein Feuer ausgebrochen.

Am Montagvormittag wurde der integrierten Leitstelle ein Brand in der Sauna eines Hotels am Denkmalplatz mitgeteilt. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Hotels fest, wo sich auch die Sauna befand. Die Feuerwehr konnte glücklicherweise den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen.

20.000 Euro Schaden

Der Schaden an der Sauna und im dazugehörigen Raum beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 20.000 Euro. Vor Ort auch waren auch Baufachberater des THW, die die Statik nach dem Brand überprüften. Der Polizei zufolge gab es nach der Besichtigung keine Bedenken.

Keine Gefahr für Hotelgäste und Personal

Nach aktuellem Stand wurde keiner beim Feuer verletzt. Die Hotelgäste und das Personal konnten sofort nachdem der Brand bemerkt wurde aus dem Hotel in Sicherheit gebracht werden oder das Hotel selbstständig verlassen. Während der Löscharbeiten kam die Hotelgäste in einem benachbarten Hotel vorübergehend unter. Die Gäste und das Personal konnten kurze Zeit später wieder zurück ins Hotel. Wie die Polizei weiter berichtet bestand zu keinem Zeitpunkt keine Gefahr für Unbeteiligte.

Saunaofen hat wohl Brand ausgelöst

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Sauna etwa eine Stunde zuvor in Betrieb genommen wurde. Die Brandentstehung erfolgte im Bereich des Saunaofens. Die genaue Brandursache ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An dem Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr und vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes beteiligt. Die Polizei Bad Wörishofen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.