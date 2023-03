Im Kemptener Stadtteil St. Mang ist am Dienstagvormittag eine Sauna in Brand geraten. Ein Bewohner eines Einfamilienhauses im Steinbruchweg hatte den Brandgeruch bemerkt und entdeckt, dass das Steuerungselement der Sauna in Flammen stand.

Nachdem der Bewohner die Einsatzkräfte alarmiert hat, versuchte er noch selbst den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Einsatzkräfte konnten dann schließlich das Feuer löschen. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Technischer Defekt als Brandursache

Die Polizei vermutet, das ein technischer Defekt das Feuer am Bedienelement der eingebauten Sauna ausgelöst hat. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren 32 Feuerwehrleute aus Kempten und St. Mang im Einsatz.