In Antdorf (Landkreis Weilheim-Schongau) hat in der Nacht zum Samstag eine landwirtschaftliche Halle gebrannt. Der Schaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich.

Laut der Polizei in Oberbayern erreichte die Integrierte Leitstelle kurz nach 1:30 Uhr ein Notruf über das Feuer im Ortsteil Rieden. Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort dann fest, dass eine Halle des landwirtschaftlichen Anwesens bereits in Vollbrand stand. Durch das schnelle Eingreifen konnten die alarmierten Feuerwehren jedoch weitestgehend verhindern, dass weitere Gebäude in Brand gerieten.

Keine Verletzten aber hoher Sachschaden bei Brand in Antdorf

Menschen und Tiere wurden durch die Flammen nicht verletzt. Durch das Feuer seien jedoch Futtermittel, Maschinen und mehrere Fahrzeuge zerstört worden, meldet die Polizei weiter. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Warum hat es in Antdorf gebrannt? Ursache noch nicht bekannt

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft München haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Grund für das Feuer ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.