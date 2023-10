Bei eine Feuer in einem Wohnhaus in Ochsenhausen ist am Dienstag ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Ochsenhausen im Landkreis Biberach ist am am Dienstagnachmittag ein hoher Sachschaden entstanden. Laut der Polizei war der Brand in einem Reihenhaus in der der Abteistraße gegen 16:15 Uhr ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot zu dem Brandort aus.

Zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar - Hoher Schaden

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die Flammen im Bereich des Dachbodens ausgebrochen. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zwei Wohnungen in dem Gebäude sind nicht mehr bewohnbar. Laut einer vorläufigen Schätzung der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 500.000 Euro.