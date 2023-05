Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in mehrere Kindergärten in Günzburg und Altenstadt eingebrochen. Insgesamt sind drei Kinderbetreuungseinrichtungen betroffen.

Laut Polizei stieg vermutlich ein und derselbe Täter in der Nacht vom Donnerstag, 27. April 2023 auf Freitag, 28. April 2023 in zwei Kindergärten in Günzburg ein. Im Kindergarten "St.-Martin" in der Zankerstraße verschaffte sich der Täter mittels roher Gewalt über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Dort verwüstete er den Innenbereich und verursachte so einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Beute lag in diesem Bereich im zweistelligen Bereich.

Einbruch auch in Kindergarten Hagenweide in Günzburg

Im städtischen Kindergarten "Kinderhaus Hagenweide" versuchte der Täter eine Tür aufzuhebeln. Dabei entstanden Schäden am Glas. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt, so die Polizei weiter. In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders interessiert die Beamten, welche Personen oder Fahrzeuge sich in der Nacht in der Nähe der Kindergärten befunden haben. Die Polizeiinspektion Günzburg ist über die Telefonnummer 08221/919-0 erreichbar.

Auch in den Kindergarten "Zum Guten Hirten" wurde eingebrochen

Auch in Altenstadt stiegen ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Kindergarten ein. Betroffen war hier die Kinderbetreuungseinrichtung "Zum Guten Hirten" in der Memminger Straße. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 29. April und Dienstag 2. Mai 2023. Laut Polizei versuchte ein Täter eine Fenstertür aufzuhebeln. Da dies jedoch nicht gelang, warfen der oder die Täter die Scheibe mit einem Stein ein. Die Verbrecher durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume, Schränke und Behältnisse. Dabei entwendeten sie Bargeld und Elektronikartikel.

Polizei hofft auf Hinweise zum Einbruch in Kindergarten in Altenstadt

Das Diebesgut nahmen die Einbrecher vermutlich in einer Laptoptasche und einer Jutetasche mit Schmetterlingsmotiv mit. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 5.000 Euro an. Mögliche Zeugen sollen sich bitte mit der Polizei Illertissen in Verbindung setzen. Die Telefonnummer lautet 07303-96510.