Auf der A8 bei Jettingen-Scheppach ist am Sonntag ein Auto komplett ausgebrannt. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Auf der Bundesautobahn 8 bei Jettingen-Scheppach ist am Sonntagnachmittag ein Auto komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei war ein 37-jähriger Autofahrer in Richtung Stuttgart unterwegs und bemerkte zunächst einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug.

Bei Jettingen-Scheppach: Auto gerät auf A8 plötzlich in Vollbrand

Nachdem der Mann das Auto auf dem Seitenstreifen abstellte, quoll Rauch aus dem Motorraum - anschließend fing das Auto dann plötzlich Feuer. Im Anschluss brannte das Auto des 37-Jährigen dann komplett aus. Die alarmierten Feuerwehren aus Burgau und Günzburg konnten den Brand schnell löschen.

Autobahn 8 aufgrund von Fahrzeugbrand kurzzeitig komplett gesperrt

Aufgrund der Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte die A8 in beide Richtungen kurzzeitig komplett für den Verkehr sperren. Laut der Polizei entstand bei dem Feuer ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Autofahrer filmen brennendes Auto auf A8

Während des Brandes stellte die Polizei gleich mehrere filmende Verkehrsteilnehmer fest. Gegen die Gaffer leitet die Polizei nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren ein.