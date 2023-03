Tief in die Tasche greifen müssen vier Männer, die Mitte Januar rechte Parolen in der Mindelheimer Innenstadt gebrüllt haben. Wie die Polizei berichtet, verurteilte sie das Amtsgericht Memmingen für ihre "Sieg-Heil"-Rufe und ihren Hitlergruß jeweils zu Geldstrafen im vierstelligen Bereich.

Am 17. Januar hatten laut Polizei rund 10 bis 15 Menschen in der Mindelheimer Innenstadt rechte Parolen gebrüllt. Sie waren betrunken und verhielten sich zum Teil unkooperativ, als die Polizei sie kontrollierte. Deshalb nahmen die Polizisten zwei Männer in Gewahrsam.

Männer geraten durch Kleidung ins Visier der Polizei

Drei der Gruppe waren bereits während des vorangegangenen „Montagsspaziergangs“ ins Visier der Polizei geraten, weil sie mit auffälliger Kleidung an der Demonstration teilgenommen hatten. Während der Demo stellten die Polizisten allerdings keine strafbaren Handlungen fest.

Aufwendige Ermittlungen

Nach aufwendigen Ermittlungen und Zeugenaussagen konnten die Ermittler vier Männern zwischen 21 und 33 Jahren nun konkrete Taten nachweisen, die das Amtsgericht Memmingen mit Strafbefehlen ahndete. Die vier Männer wurden jeweils zu Geldstrafen im vierstelligen Bereich verurteilt.