Die Bergwacht hat am Mittwochabend einen jungen Bergsteiger am Sonnenkopf retten müssen. Der Mann hatte Hilfe aber zunächst abgelehnt.

Laut der Polizei in Sonthofen mussten Einsatzkräfte der Bergwacht und der Polizei am Mittwoch einen 26-jährigen Bergwanderer vom Sonnenkopf retten. Der Mann war am Mittwochabend zu einer Wanderung aufgebrochen und hatte gegen 19:30 Uhr den Bereich des Gipfels erreicht. Dabei verlor der Mann die Orientierung und traute sich den Rückweg nicht mehr zu. Aus diesem Grund kontaktierte er einen Bekannten und bat diesen um Hilfe.

Bergwanderer am Sonnenkopf: Rettungseinsatz zunächst abgelehnt

Dieser wiederum verständigte die Bergwacht, die sich mit dem 26-jährigen Bergwanderer in Verbindung setzte. Der lehnte einen Einsatz aus Kostengründen jedoch zunächst ab.

Rettungseinsatz bei Sonthofen ausgelöst

Gegen 21:45 Uhr nahm der 26-Jährige dann erneut Kontakt zu seinem Bekannten auf und gab an, dass er sich noch immer am Berg befände. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, der sinkenden Temperaturen und der unzureichenden Ausrüstung des Bergwanderers wurde dann dennoch ein Rettungseinsatz von Bergwacht und Alpinpolizei eingeleitet.

Rettung vom Sonnenkopf erfolgte kurz nach Mitternacht

Die Rettungskräfte konnten den 26-Jährigen kurz nach Mitternacht finden und wohlbehalten zurück ins Tal bringen. Nach Angaben der Polizei wird nun geprüft, ob der Mann die Kosten für den Einsatz tragen muss.

Beliebter Panoramaweg im Allgäu führt über den Sonnenkopf

Der Sonnenkopf (1.712 Meter) liegt bei Sonthofen in dem bayerischen Teil der Allgäuer Alpen. Er ist ein Teil der Sonnenkopfgruppe die parallel zum Bergzug Großer Daumen verläuft. Besonders im Sommer wird der Gipfel oft von Wanderern besucht - im Winter von Skitourengehern. Eine Besteigung erfolgt häufig über die Ortschaften Altstädte, Hochweiler oder Hinang.

Auch interessant für dich: Bergunfall

Steinschlag in Sölden: Deutscher Wanderer (55) verletzt

Über den Sonnenkopf, den Heidelbeerkopf und den Schnippenkopf verläuft ein Panoramaweg. Von Hinang aus führt der Weg zum Gipfel an den Hinanger Wasserfällen vorbei. Die Tour über den Panoramaweg ist mit einer Gehzeit von 4,5 Stunden angegeben. Der Weg führt über eine Strecke von 8,4 Kilometern - dabei ist ein Aufstieg von 860 Metern zu absolvieren.