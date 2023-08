Ein herrenloser Rollator in einem Wald bei Apfeltrang hat beinahe eine Suchaktion der Polizei ausgelöst.

Ein Pilzsammler hat am Montagvormittag einen herrenlosen Rollator in einem Wald in der Nähe der Bergmangalpe entdeckt und die Polizei per Notruf über seinen Fund informiert. Die Polizei befürchtete daraufhin, dass der Besitzer der Gehhilfe in dem Wald verunglückt sein könnte und forderte weitere Kräfte für eine Suchmaßnahme an.

Polizei findet Besitzerin des Rollators vor Suchaktion

Noch vor dem Beginn der Suche konnte die Polizei allerdings die Besitzerin des Rollators über ein Sanitätshaus ausfindig machen. Diese gab an, den Rollator bei der Pilzsuche im Wald vergessen zu haben. Eine Suchaktion war daraufhin nicht mehr nötig.