Drogen dabei hatten mehrere Besucher am Freitag beim Heroes Festival in Buchenberg. Sie müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Polizeistreifen entdeckten am Freitagabend auf dem Heroes Festival in Buchenberg (Landkreis Oberallgäu) bei insgesamt sechs Festivalbesuchern Drogen, berichtet die Polizei. Die Beamten stellten bei einem 34-Jährigen über sechs Gramm einer Tabak-Marihuana-Gemisch und eine geringe Menge an Amphetamin sicher. Marihuana hatte dagegen ein 28-jähriger Festivalbesucher dabei.

Als Polizisten die Wohnung des 28-jährigen durchsuchten, stießen sie auf weitere fünf Gramm Marihuana und eine Kleinstmenge Kokain. Bei fünf weiteren Festivalbesuchern stellten die Beamten ebenfalls kleine Mengen an Drogen sicher.

Festivalbesucher durchwühlt beim Heroes Festival in Buchenberg hinter der Bühne Koffer

Daneben beobachtete der Sicherheitsdienst am Freitagabend gegen 23:30 Uhr einen 23-Jährigen dabei, wie er auf dem Festivalgelände hinter einer Bühne Koffer durchwühlte. In seiner Bauchtasche stieß die Polizei schließlich auf Bargeld und ein Butterflymesser.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmte die Polizei das Bargeld. Gegen den 23-Jährigen leiteten die Polizisten eine Strafanzeige wegen Diebstahls mit Waffen und Vergehens nach dem Waffengesetz ein.