Blitz, Donner und Starkregen haben am Sonntag das Voralpenland in Atem gehalten. In Dornbirn (Vorarlberg) musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Und auch in Baden-Württemberg, im Zollernalbkreis, sorgte das Unwetter für Chaos. Doch wie war die Lage im Allgäu?

Vollgelaufene Keller und Tiefgaragen sowie ein Bach, der drohte über das Ufer zu treten: Die Feuerwehr in Dornbirn (Vorarlberg) war am Sonntagabend im Dauereinsatz. Aufgrund von Sturmschäden wurden die Brandbekämpfer innerhalb kürzester Zeit gleich vier Mal alarmiert, weil Hausbesitzer Wasser im Keller hatten. Außerdem konnte ein Baum dem Sturm nicht standhalten und stürzte auf die Straße. Wenige Minuten später mussten die Einsatzkräfte eine Tiefgarage ansteuern, die unter Wasser stand. Und auch für einen Bach war es einfach zu viel Wasser, das da in kürzester Zeit vom Himmel fiel. Er drohte über die Ufer zu treten.

Auch die örtliche Kanalisation kam teilweise nicht mit den Wassermassen klar, so dass sich auf einer Straße in Dornbirn große Wassermassen ansammelten. An einer anderen Stelle drohte Wasser in ein Haus einzudringen, an einem anderen Gebäude strömte Wasser von einem Schacht in das Haus.

Familien müssen in Baden-Württemberg aus ihren Häusern gerettet werden

Ins Chaos stürzte das Unwetter auch den Zollernalbkreis in Baden-Württemberg. Durch Starkregen seien in Balingen Bäche über die Ufer getreten und Straßen überflutet worden, berichtet die Frankfurter Allgemeine. Die Feuerwehr war an 80 Stellen im Einsatz. Mehrere Familien hätten in Balingen nicht mehr ihre Häuser verlassen können, weil das Wasser ihre Häuser eingeschlossen hatte. Sie seien in obere Stockwerke geflüchtet. Teilweise hätten sie dort ausgeharrt, teilweise seien sie mit Leitern aus den Häusern gerettet worden, schilderte Florian Rebholz, Kommandant der örtlichen Feuerwehr der Frankfurter Allgemeinen.

Keine Meldungen zu Sach- oder Personenschäden im Allgäu

Und wie war die Lage im Allgäu? Schließlich donnerte es dort am Sonntag immer wieder und regnete zum Teil heftig. Doch Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, gibt Entwarnung: "Uns liegen keine Meldungen über Schäden vor", so Stabik auf Anfrage von all-in.de. "Weder zu Sach- noch zu Personenschäden."

Anders sah die Sache am Freitag aus, als am späten Nachmittag ebenfalls ein starkes Unwetter über dem Allgäu aufzog. Auf der A7 bei Mindelheim und der A8 bei Günzburg kam es zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von Aquaplaning. Diese Autofahrer waren allesamt bei den herrschenden Wetterverhältnissen zu schnell unterwegs. In Mindelheim schlug außerdem ein Blitz in einen Holzstadel ein, in Türkheim war ein Einfamilienhaus betroffen. Dort schlug ein Blitz in den Kamin des Neubaus ein.