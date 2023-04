Zur falschen Zeit am falschen Ort war am Dienstagnachmittag eine 31-jährige Autofahrerin. Sie fuhr die A7 entlang, als am Auto vor ihr der Heckspoiler abbrach und ihr Auto traf.

Der Heckspoiler gehörte zum Auto eines 58-jährigen Mannes, der gegen 16 Uhr auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs war. Laut Polizei brach ihm kurz nach der Anschlussstelle Berkheim plötzlich der Heckspoiler ab.

Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon

Der Spoiler fiel auf die Fahrbahn und krachte gegen das Auto der 31-Jährigen. Die Frau hatte jedoch Glück im Unglück. Sie blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Nach dem Unfall fuhren beide Autos auf den nächsten Parkplatz und verständigten die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein geringer Schaden in Höhe von circa 250 Euro. Die Polizei verzichtete auf eine Ahndung, weil man den Fahrzeugmangel dem 58-Jährigen nicht vorwerfen könne, heißt es im Polizeibericht.