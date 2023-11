Auf der Suche nach einem Schlafplatz ist ein Obdachloser am Mittwoch in ein Wohnhaus in Burgau eingedrungen. Er wollte im Keller übernachten.

Einen gehörigen Schrecken hat ein Obdachloser am Mittwoch einer Frau in Burgau (Landkreis Günzburg) eingejagt, berichtet die Polizei. Als sie kurz vor sechs Uhr morgens ihr Haus im Ortsteil Unterknöringen verließ, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen, betrat ein Obdachloser das Haus und ging in den Keller. Dort entdeckte ihn schließlich die Hausbewohnerin und rief die Polizei.

Obdachloser wollte im Hauskeller übernachten - 2 Promille intus

Der Mann erklärte den Beamten, dass er im Keller übernachten wollte. Offenbar waren ihm die Temperaturen draußen zu kalt geworden. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann über zwei Promille intus hatte. Nachdem ihn die Polizisten vernommen hatten, musste sich der Mann einen neuen Unterschlupf suchen.