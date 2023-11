In Salem hat ein Bewohner eines Hauses zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Den Tätern gelang die Flucht. Die Polizei sucht nach den beiden und bittet um Zeugenhinweise.

Der Ravensburger Polizei zufolge hatte der Anwohner am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr zwei Einbrecher in seinem Haus in Rickenbach entdeckt. Als die vermummten Täter den Mann erblickten, ergriffen die beiden die Flucht. Trotz der umgehend großangelegten Fahndung der Polizei, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten keine Tatverdächtigen mehr gefunden werden.

Beschreibung der Täter

Bei den beiden Einbrechern soll es sich laut Polizei um jüngere, zwischen 175 und 180 cm große und sportliche Männer gehandelt haben. Sie trugen jeweils eine schwarz Jacke bekleidet und schwarze Handschuhe, sowie eine Sturmhaube mit Augenschlitzen.

Zeugenaufruf

Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die am Abend im Bereich der Lippertsreuter Straße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07553/82690 zu melden.