In Wangen im Allgäu hat ein noch unbekannter Täter am Freitagnachmittag einer Frau die Handtasche geraubt. Die Polizei fandet nach dem Täter - bislang aber ohne Erfolg.

Laut Polizei soll der Mann die Handtasche einer 61-jährigen Frau gegen 14 Uhr im Gottesackerweg entrissen haben. Die Frau war zu Fuß unterwegs. Die Tat geschah auf Höhe des dortigen Kindergartens.

Der Täter sei von hinten mit einem schwarzen Mountainbike an der Frau vorbeigefahren und entriss ihr die Tasche. Zum Tatzeitpunkt hatte es stark geregnet. In der beige- und goldfarbenen Tasche befand sich ein geblümter Geldbeutel mit Bargeld, so die Polizei weiter.

Beschreibung des Täters

Der etwa 1,80 Meter große Täter soll mit einer hellen Stoffhose und einer schwarzen Jacke, bzw. mit einem schwarzen Pullover mit Kapuze bekleidet gewesen sein. Zudem trug der Mann einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Am linken Handrücken trägt der Täter eine auffällige Tätowierung. Nach der Tat floh der Mann in Richtung Lindauer Straße.

Zeugenaufruf

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg. Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zu dem Dieb und/oder dem Verbleib der Handtasche geben können, sollen sich bei der Polizei in Wangen melden. Die Telefonnummer lautet 07522/984-0.