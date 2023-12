In Niederbayern hat ein Mann seine Ehefrau in einer Arztpraxis angegriffen. Der Angreifer attackierte sein Opfer mit einem Hammer.

Brutale Gewalttat in einer Arztpraxis in Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn am Montagvormittag. Laut dem Polizeipräsidium Niederbayern hatte ein 77-jähriger Mann seine Ehefrau im Wartezimmer der Arztpraxis mit einem Hammer attackiert. Die Praxis befindet sich im Krankenhaus in Simbach.

In einer Arztpraxis in Simbach am Inn: Mann schlägt mit Hammer auf seine Ehefrau ein

Die Tat hatte sich gegen 10 Uhr vormittags ereignet. Die 80-jährige Frau hatte sich im Wartebereich der Praxis aufgehalten, als plötzlich ihr Ehemann in den Raum getreten war und sie attackierte. Mit einem Hammer habe der Täter seiner Ehefrau eine Platzwunde und eine Gehirnerschütterung zugefügt, meldet die Polizei weiter. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses habe den 77-Jährigen dann vor einem weiteren Angriff abhalten können.

Fahndung: Polizei kann Täter im Landkreis Altötting festnehmen

Der Angreifer ergriff anschließend die Flucht und fuhr mit seinem Auto davon. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung, konnten Polizeibeamte den Mann noch am Montag im Landkreis Altötting festnehmen. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl. Der 77-jährige Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Ermittler geben noch keine Informationen über Tathintergründe bekannt

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.