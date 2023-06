Zwei Mädchen haben in Burgau eine größere Summe Bargeld gefunden und sich dann vorbildlich verhalten.

Laut der Polizei in Burgau fanden die beiden Mädchen am Mittwoch in der Augsburger Straße eine Umhängetasche - darin waren ein Reisepass und 900 Euro Bargeld. Ohne lange nachzudenken brachten die beiden Mädchen ihren wertvollen Fund zur Polizeiinspektion.

Verlorene Tasche in Burgau: Besitzer wollte in den Urlaub fahren

Die Beamten konnten die verlorene Tasche an den 23-jährigen Besitzer zurückgeben. Dieser hatte die Tasche auf das Dach seines Fahrzeugs gelegt und war dann in Richtung Urlaub losgefahren. Die beiden Mädchen erhielten im Anschluss einen entsprechenden Finderlohn, so die Polizei weiter.