Ein 42-jähriger Mann hat am Mittwoch wahllos Passanten in Günzburg angegriffen und beleidigt. Die Polizei musste ihn mitnehmen.

Der Mann befand sich laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation. In den gestrigen Nachmittagsstunden sprang der 42-Jährige demnach unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn der Schlachthausstraße in Günzburg und griff Passanten wahllos an oder beleidigte diese.

Mann muss fixiert und in Krankenhaus gebracht werden

Eine hinzugezogene Polizeistreife konnte die Person nicht beruhigen. Vielmehr widersetzte sich der Mann jeglichen polizeilichen Anweisungen, beschimpfte die Beamten und versuchte einem Polizisten in den Unterleib zu treten. Der Beamte konnte diesem Tritt allerdings ausweichen und wurde nicht verletzt. Letztendlich musste der renitente Mann zur eigenen Sicherheit fixiert und einem örtlichen Krankenhaus zur medizinischen Begutachtung zugeführt werden.

Marihuana, Rauschgiftutensilien und Messer gefunden

Im Rahmen der Durchsuchung vor dem Polizeitransport in die Klinik fanden die Beamten bei dem Mann Betäubungsmittel auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde auch die Wohnadresse des 42-jährigen Mannes im Bereich Baden-Württemberg durchsucht. Auch hier wurden die Beamten fündig. Insgesamt konnten über 30 g Marihuana, eine nicht unerhebliche Menge Bargeld, Rauschgiftutensilien und ein Messer sichergestellt werden. Gegen den 42-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.