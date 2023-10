In einem Mehrfamilienhaus in Günzburg haben Blutspuren die Polizei zu einem Gewaltopfer geführt. Eine ältere Frau wurde schwer verletzt.

In Günzburg ist eine ältere Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Mittleren Stadtbach" hatte gegen 4:30 Uhr die Polizei alarmiert. Der Grund: Er hatte im Treppenhaus eine frische Blutspur entdeckt. Diese führte in die Nachbarwohnung.

Blutspuren in Mehrfamilienhaus in Günzburg - Polizei muss Tür aufbrechen

Die alarmierten Polizeibeamten klingelten daraufhin erfolglos an der Wohnungstür und öffneten diese mit Gewalt. In der Wohnung fanden die Beamten dann die schwer verletzte Frau, die auf ihrem Bett lag.

Frau in Günzburg niedergeschlagen und schwer verletzt

Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Frau in der Nähe ihres Hauses von einem Unbekannten niedergeschlagen wurde. Die Frau zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Der Täter ergriff danach die Flucht. Das Opfer wiederum begab sich in ihre Wohnung zurück.

Gewalttat in Günzburg: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nähere Hintergründe der Tat und Informationen zum Tatverlauf konnte die Polizei noch nicht mitteilen, da sich das Opfer in ärztlicher Behandlung befindet. Mögliche Zeugen des Vorfalls sollen sich aber bei der Polizeiinspektion Günzburg melden. Die Telefonnummer lautet 08221-9190.