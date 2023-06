Im Raum Neu-Ulm hat ein Ehepaar mehrere Personen beim Sex erwischt und die Polizei verständigt.

Am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr hat ein Ehepaar in einem Gebüsch an der Liegeweise eines Badesees mehrere Männer beim Sex erwischt. Als das Paar die drei Männer auf ihr Verhalten ansprach, ergriffen sie mit ihren Fahrrädern die Flucht. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Männern ein. Diese sei jedoch ohne Erfolg verlaufen, so die Polizei Neu-Ulm.