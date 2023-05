Vollkommen daneben benommen hat sich am Mittwochmorgen ein Autofahrer bei Mietingen (Landkreis Biberach). Er zeigte einem anderem Autofahrer den Mittelfinger und bremste ihn zwei Mal so stark aus, so dass es schließlich krachte. Für den Unfall wird aber nicht er zur Verantwortung gezogen, sondern sein "Opfer".

Ein 46-Jähriger war nach Angaben der Polizei am Mittwoch um kurz vor 7 Uhr mit seinem Hyundai von Mietingen in Richtung Baltringen unterwegs, als er kurz vor Baltringen einen 53-Jährigen mit seinem Iveco Van und Anhänger überholte. Dabei soll er dem 53-Jährigen und seinen beiden Mitfahrern den gestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Direkt nach dem Überholmanöver bremste der 46-Jährige sein Auto ab, so dass auch der Iveco stark bremsen musste. Danach fuhr der 46-Jährige mit seinem Hyundai ganz normal weiter.

Hyundai-Fahrer legt grundlos Vollbremsung im Kreisverkehr hin

Am Kreisverkehr in der Baltringer Straße wiederholte sich dann das Spiel. Obwohl sich kein Fahrzeug im Kreisverkehr befand, legte der Hyundai-Fahrer eine Vollbremsung hin. Dieses Mal konnte der Fahrer des Iveco nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er krachte in das Heck des Hyundai. Für den Unfall muss sich aber nicht der Hyundai-Fahrer verantworten, sondern der Fahrer des Iveco. Auf den 46-Jährigen kommt aber eine Anzeige wegen Beleidigung und grundlosem Bremsen zu. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.